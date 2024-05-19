"الداخلية" تقف بالمرصاد للمتلاعبين بأسعار الخبز

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة - خلال 24 ساعة - ضُبط خلالها حوالي 10 أطنان دقيق أبيض، وبلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم إعلان الأسعار.