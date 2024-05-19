16123 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16123 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت المخالفات كالتالي: 6938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 74 مخالفة سير دون تراخيص، 13 مخالفة دراجة نارية، 456 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 10 مخالفات موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.