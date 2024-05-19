القبض على شخصين قتلا تاجر ماشية فى بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد من أحد المستشفيات باستقبالها جثة تاجر ماشية مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى.

وقالت الداخلية إنه بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: تاجر الماشية "توفى متأثرًا بإصابته"، وطرف ثان: شخصين "أحدهما مصاب بجرح طعنى ومحجوز بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم" وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فحدثت الإصابات المُشار إليها والتى أودت بحياة المذكور.

وأضافت: عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.