ضبط سيارة نقل تسير عكس الاتجاه فى التجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لسيارة تسير عكس الاتجاه بالقاهرة وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا سير سيارة "نقل ثلاجة" عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه "سائق بإحدى الشركات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدراية تجاه السيارة وقائدها.