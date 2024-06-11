الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على الانتظام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:55 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:56 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:39 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:53 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:23 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:49 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة السويس

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:50 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:51 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:17 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:14 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:42 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:09 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:24 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:08 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:36 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:01 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:01 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:54 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

دعاء الفجر اليوم الإثنين 10-6-2024

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:06 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:02 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:37 مساءً.

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