مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة فى أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بحدوث مشاجرة في دائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وقالت الداخلية، إنه بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول شقيقين، أحدهما توفي والآخر مصاب وطرف ثان شخصين، لخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته مما أدى إلى وفاة وإصابة الطرف الأول.

وأضافت، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.