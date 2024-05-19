الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة فى أسيوط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بحدوث مشاجرة في دائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وقالت الداخلية، إنه بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول شقيقين، أحدهما توفي والآخر مصاب وطرف ثان شخصين، لخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته مما أدى إلى وفاة وإصابة الطرف الأول.

وأضافت، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مشاجرة شرطة منفلوط سلاح

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