الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطنى: إجراء 2042 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى سوهاج

عملية قلب
عملية قلب

أعلن التحالف الوطني، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عن تنفيذ 2042 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج، منذ بدء العمل للآن.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بقيادة رأفت السمان وكيل وزارة التضامن.

وأكد رأفت السمان أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة تم إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة. 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية في القلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الموسعة في المحافظات، مشيرًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لجهود الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا؛ نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع تكلفة العلاج وتكاليف جراحات القلب والقسطرة العلاجية التي تزيد على معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانًا.

مديريه التضامن التحالف الوطني محافظة سوهاج الجمهورية الأكثر احتياج ا عمليات القلب المفتوح

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