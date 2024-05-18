"طب سوهاج" تنظم يومًا علميًا عن إصابات العيون

نظم قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، بجامعة سوهاج، يومًا علميًا عن "إصابات العيون وكيفية التعامل معها"، وحاضر بها نخبة من أساتذة القسم، بحضور عدد من شباب الأطباء وطلاب الكلية، بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن قسم طب وجراحة العيون بالجامعة مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا من الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى في جميع التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العيون للتعامل مع الحالات على مدار الساعة.

وأضاف أن القسم شهد ارتفاعًا في استقبال المرضى خلال الشهر الماضي، مشددًا على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية العامة للقضاء على استخدام الألعاب النارية والوقاية من إصابات العيون، خاصة بين الحرفيين والمهنيين المعرضين للإصابة، كخطوة أولية وأساسية للعلاج.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إلى حضور الدكتور جمال عبداللطيف رضوان، أستاذ جراحة العيون وعميد الكلية السابق، والدكتور علي محمود، أستاذ جراحة العيون، والدكتور علاء عبدالصادق، مدرس بالقسم، في اليوم العلمي. وأكد حرص الكلية على تنظيم الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تبادل الخبرات وزيادة المعرفة ورفع مهارات وقدرات شباب الأطباء في مختلف المجالات الطبية.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس القسم، أن اليوم العلمي ناقش إصابات القرنية وكيفية التعامل معها، والتي تعتبر من الإصابات الحرجة التي يجب التعامل السريع معها، فالوقت والتعامل بحرفية مع توافر الإمكانات من أهم الأسباب لنجاح العمليات الجراحية والخروج بأفضل النتائج، كما تم مناقشة إصابات القنوات الجمعية والجفون وإصابات حجاج العين، وأهمية الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، وضرورة العمل الجماعي مع الأقسام الإكلينيكية المختلفة مثل قسم الوجه والفكين، وكذلك قسم جراحة التجميل للخروج بأفضل النتائج في مثل هذه الإصابات، بجانب مناقشة إصابات الشبكية والجسم الزجاجي وكيفية التعامل معها، وتوجيه شباب الأطباء للتعامل الأمثل مع وجود الأجسام الغريبة داخل العين.