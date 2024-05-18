الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طب سوهاج" تنظم يومًا علميًا عن إصابات العيون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، بجامعة سوهاج، يومًا علميًا عن "إصابات العيون وكيفية التعامل معها"، وحاضر بها نخبة من أساتذة القسم، بحضور عدد من شباب الأطباء وطلاب الكلية، بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن قسم طب وجراحة العيون بالجامعة مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا من الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى في جميع التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العيون للتعامل مع الحالات على مدار الساعة. 

وأضاف أن القسم شهد ارتفاعًا في استقبال المرضى خلال الشهر الماضي، مشددًا على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية العامة للقضاء على استخدام الألعاب النارية والوقاية من إصابات العيون، خاصة بين الحرفيين والمهنيين المعرضين للإصابة، كخطوة أولية وأساسية للعلاج.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إلى حضور الدكتور جمال عبداللطيف رضوان، أستاذ جراحة العيون وعميد الكلية السابق، والدكتور علي محمود، أستاذ جراحة العيون، والدكتور علاء عبدالصادق، مدرس بالقسم، في اليوم العلمي. وأكد حرص الكلية على تنظيم الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تبادل الخبرات وزيادة المعرفة ورفع مهارات وقدرات شباب الأطباء في مختلف المجالات الطبية.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس القسم، أن اليوم العلمي ناقش إصابات القرنية وكيفية التعامل معها، والتي تعتبر من الإصابات الحرجة التي يجب التعامل السريع معها، فالوقت والتعامل بحرفية مع توافر الإمكانات من أهم الأسباب لنجاح العمليات الجراحية والخروج بأفضل النتائج، كما تم مناقشة إصابات القنوات الجمعية والجفون وإصابات حجاج العين، وأهمية الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، وضرورة العمل الجماعي مع الأقسام الإكلينيكية المختلفة مثل قسم الوجه والفكين، وكذلك قسم جراحة التجميل للخروج بأفضل النتائج في مثل هذه الإصابات، بجانب مناقشة إصابات الشبكية والجسم الزجاجي وكيفية التعامل معها، وتوجيه شباب الأطباء للتعامل الأمثل مع وجود الأجسام الغريبة داخل العين.

قسم قسم طب وجراحة العيون الجامعى المستشفى حسان النعماني للعلاج

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى قرية الفراسية بمركز ساقلتة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

حقيقة فيديو تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. واللحظات الأخيرة قبل الحادث

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

مفاجأة غريبة.. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبوط اضطراري لمروحية "رئيسي" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا