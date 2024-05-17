جامعة سوهاج تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى قرية الفراسية بمركز ساقلتة

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الفراسية بمركز ساقلتة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وتأتي تلك القافلة استمرارًا لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة بتوفير المزيد من الدعم للفئات الأولي بالرعاية

وأكد الدكتور حسان النعماني أن إدارة الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ما يساهم فى دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري والطب البيطري والتمريض

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري والطب البيطري والتمريض، حيث ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة، موضحًا انه تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القرية وصرف العلاج بالمجان لتخفيف الأعباء على المواطنين بالقرية.

وعن القافلة الطبية، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بأن القافلة شارك فيها 16 طبيبا في التخصصات الآتية: (الجلدية - العظام - الأطفال - أنف وأذن وحنجرة - المسالك - الجراحة العامة - أمراض الجهاز الهضمي والكبد - الأوعية الدموية - الباطنة - الصدرية - العصبية والنفسية - النسا والتوليد - طب العيون).

وأضاف الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 610 حالات، بالإضافة إلى أنه تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل القافلة البيطرية

وعن القافلة البيطرية قال الدكتور أسامه أبو شامة عميد كلية الطب البيطري ان القافلة الطبية البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، وقام الأطباء باستقبال ومناظرة الحالات المرضية وعددهم 674 حالة في العيادات وصرف العلاج لها.

وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات وشارك فى القافلة 12 من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية.

وقالت الدكتورة غني عبدالناصر إنه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية لأهالي القرية عن خطورة المخدرات والأسباب التي تدفع الشباب إلي إدمان المخدرات، أهم العلامات التي تظهر علي المدمن مدي تأثير الإدمان على جسم الإنسان، طرق الوقاية من الإدمان، وأهمية دور الأسرة في الحد من الإدمان.