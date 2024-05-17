اليوم.. انقطاع المياه 6 ساعات بقرى ساقلتة فى سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انقطاع المياه بمدينة ساقلتة، وقريتيِّ الطوايل الشرقية والطوايل الغربية وقرية القرامطة شرق ونجع الساقية بمركز ساقلتة بسوهاج، وذلك اليوم الجمعة، من الساعة الحادية عشر مساءً حتى الخامسة فجرًا يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات.

صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا بأنه يتم خلال تلك الفترة تشغيل خط مياه جديد قطر 16 بوصة بقرية الطوايل بمركز ساقلتة.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة "الواتس آب" أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.