الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 500 لتر مياه غازية وعصائر منتهية الصلاحية في أخميم بسوهاج

ضبط 500 لتر مياه
ضبط 500 لتر مياه غازية وعصائر منتهية الصلاحية

شنَّ مكتب مراقبة الأغذية بإدارة سوهاج، حملة مكبرة برئاسة السيد مصطفى محمود، رئيس مكتب مراقبة الأغذية بأخميم تم فيها المرور على مخازن السلع الغذائية والمحلات والأسواق بمركز أخميم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 700 عبوة في حدود 500 لتر من المياه الغازية والمشروبات بأنواعها من حليب وعصائر جميعها منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق وبيعها للجمهور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حملة مكبرة بسوهاج

من جهته، أكد وكيل "صحة سوهاج"، أن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين.

كما شنَّ مكتب مراقبة الأغذية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حملة مكبرة برئاسة السيد أسامة عبدالباسط جابر رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالبلينا، تم فيها المرور على مخازن السلع الغذائية والمحلات والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط 44 جركن تحوي بداخلها مايقرب من 660 لترًا من الزيوت مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ومتغيرة بالخواص الطبيعية وغير مدون عليها بيانات قبل تداولها بالاسواق وبيعها للجمهور.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جهته، أكد دكتور أحمد محروس، وكيل الوزارة، أن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وأن صحة المواطن خط أحمر وأن حصوله على غذاء آمن وصحي أمر مهم للغاية.

العينات للنيابة العامة رئيس مكتب مراقبة الأغذية المياة الغازية الصلاحية المحافظة

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