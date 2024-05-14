الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"آداب سوهاج" تستقبل لجنة ضمان الجودة لاعتماد 4 برامج بقسمي الجغرافيا والإعلام

كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة سوهاج

استقبلت كلية الآداب بجامعة سوهاج، زيارة لجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم 4 برامج دراسية بقسمي الجغرافيا والإعلام، والوقوف على مدى استيفائها لمعايير الاعتماد البرامجي الصادر من الهيئة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن وزارة التعليم العالي تشهد فى الآونة الأخيرة تحديثات جديدة فى المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، والتى تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي ومواكبة التطورات المتلاحقة فى العالم الأكاديمي.

وأضاف النعماني، أن الجامعة تسعى لمواكبة مستجدات التعليم الجامعي بإدخال برامج جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلى والدولي، تنفيذاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدًا بما حققته كلية الآداب من نجاحات فى استحداث برامج جديدة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لعدد كبير من البرامج الدراسية بمختلف أقسامها، وذلك بهدف ربط مكتسبات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية المستقبلية، من خلال تأهيل الطلاب وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتهم وتوسيع مداركهم.

وأشار الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، إلى أن زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان الجودة تشمل مرحلتين، الأولى لاعتماد برنامجي الصحافة والعلاقات العامة بقسم الإعلام والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية لاعتماد برنامجي الجغرافيا، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وتبدأ اليوم الثلاثاء حتى الخميس الموافق ١٦ من مايو الجاري.

وأوضح الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن فريق المراجعة الخارجية الخاص باعتماد برنامجي الجغرافيا، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، ضم كلًا من الدكتورة رشا حامد بندق، الدكتورة أميمة فهمي إبراهيم، والدكتور أحمد محمد أبو رية، والدكتور موسي فتحي عتلم، أما فريق المراجعة الخارجية الخاص باعتماد برنامجي الصحافة والعلاقات العامة ضم كلا من، الدكتور محمد سعد الدين الشربيني، والدكتورة أماني ألبرت أديب، والدكتورة راللا أحمد عبد الوهاب.

وقال الدكتور عادل صادق مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية، إن الزيارة تشمل تفقد المحاضرات، التدريبات العملية، المعامل، المكتبات، الإدارات المختلفة، الكنترولات، الوحدات ذات الطابع الخاص، والوقوف على طرق التدريس غير النمطية، والأنشطة والفعاليات الطلابية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع عميد الكلية والوكلاء، والطلاب والخريجيين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والقيادات الأكاديمية، ومديري الوحدات، ومسؤولي الجودة بالبرامج.

بجامعة كلية الأداب سوهاج جودة التعليم الاعتماد البرامجى تحسين جودة التعليم الجامعة المحلي والدولي الأكاديمي

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