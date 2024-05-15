انهيار منزل دون ضحايا في سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وقوع حادث انهيار جزئي بمنزل خالي من السكان مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية مكون من طابقين دون حدوث إصابات، وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالحي لإعداد تقرير عن الحادث وعما إذا كان المنزل ضمن المنشآت الأيلة للسقوط.

ترجع الواقعة عقب تلقي مدير أمن سوهاج بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بحدوث انهيار جزئي لمنزل دون وجود خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، حدوث انهيار جزء من منزل دون مصابين، بقسم أول سوهاج، حيث تبين سقوط الجزء الأمامي من منزل خالي من قاطنيه مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية مكون من طابقين ملك ورثة المدعو حماده "ا. ب".

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات أو تأثير على المنازل المجاورة، وبسؤال أحد الورثة "جمال ح ا" بالمعاش، قال إن المنزل مغلق وغير مأهول بالسكان، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.