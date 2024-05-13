الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

وقَّع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة سوهاج؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لتوفير البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة سوهاج في كل جوانب الوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد.

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والعملية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات، وذلك من خلال قيام مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بإعداد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمحافظة سوهاج.

وتتضمن مواد البروتوكول تولي الطرفين وضع آليات عقد البرامج التدريبية والمواد العلمية، وكذا تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تنعقد بصورة دورية كل 3 أشهر لمتابعة تنفيذ البروتوكول.

وتتولى اللجنة تذليل العقبات، على أن تشكل من السيد المستشار مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والسيد المستشار مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم بالنيابة الإدارية، والسيد الدكتور مدير عام شئون مكتب السيد اللواء الوزير المحافظ، والسيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج.

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