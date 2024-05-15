طلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في رحلة ترفيهية

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة ترفيهية لمنطقة الطيور الذهبية بمدينة سوهاج الجديدة، للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تعي أهمية اشتراك ذوي الإعاقة من الطلاب فى كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعة، مضيفًا أنها تحرص أيضًا على تنظيم عددًا من الرحلات الترفيهية بهدف صقل شخصياتهم، وإدخال السرور والبهجة والترويج النفسي لهم.

أضاف الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، والعمل على تيسير سبل الحياة الجامعية لهم، بما يحقق لهم أعلى مستوى دمج مع زملائهم من باقي الطلاب، مقدمًا شكره لإدارة الجامعة على تسخير كل الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، أنه شارك بالرحلة ٦٠ طالبا وطالبة من الطلاب ذوي الاعاقة المختلفة( بصرية، سمعية، حركية، أقزام)، حيث استمتع الطلاب بالألعاب الترفيهية المختلفة وبركوب الخيل وزيارة حديقة الحيوانات، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.

كما استقبلت كلية العلوم بجامعة سوهاج لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد برنامجين دراسيين بمرحلة البكالوريوس بالكلية وهما "الجيولوجيا والكيمياء والرياضيات"، بحضور كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ومدير وحدة الجودة، نواب الوحدة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة في اعتماد كلياتها وبرامجها، من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع منتسبيها، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

أضاف عميد الكلية أن فريق اللجنة قام بزيارة ميدانية داخل أقسام الكلية وخاصة معامل كلية العلوم لتقييم قسم الجيولوجيا وقسم والكيمياء والرياضيات، إلى جانب زيارة للأماكن المخصصة للبرنامج "القاعات الدراسية والمعامل، وملاحظة المواد المكتبية والعيادة وأماكن الأنشطة الطلابية ووحدة التعليم الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات والإدارات ووحدة ضمان الجودة والمعامل الطلابية والبحثية والمدرجات ودورات المياة، بالإضافة إلى فحص وثائق الكنترول والأوراق الإمتحانية لعينة من المقررات لأخر عامين دراسيين كل المستويات (الفرق) مع تسجيل بياناتها والملاحظة عنها، موضحًا أن اللجنة عقدت لقاء مع اعضاء هيئة التدريس بوحدة مركز ضمان جودة التعليم والاِعتماد بالكلية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستستمر حتي غدًا الخميس القادم الموافق ١٦ مايو الجاري.

جدير بالذكر أن أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضم كلًا من الدكتور ماجد محمود أبو العينين (رئيس الفريق)، والدكتور أحمد عبد الحميد البغدادي، والدكتور محمد حامد عبدالعال، الدكتور حسن على عليوة، والدكتور خلف سلمان سلطان، الدكتور ثروت أحمد عبد الفتاح، والدكتور نوران صلاح الدين سلامة (ملاحظا)، والدكتور أحمد محمد الدفراوي (ملاحظًا).