الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في رحلة ترفيهية

جانب من رحلة ترفيهية
جانب من رحلة ترفيهية لمنطقة الطيور الذهبية بمدينة سوهاج

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة ترفيهية لمنطقة الطيور الذهبية بمدينة سوهاج الجديدة، للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تعي أهمية اشتراك ذوي الإعاقة من الطلاب فى كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعة، مضيفًا أنها تحرص أيضًا على تنظيم عددًا من الرحلات الترفيهية بهدف صقل شخصياتهم، وإدخال السرور والبهجة والترويج النفسي لهم.

أضاف الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، والعمل على تيسير سبل الحياة الجامعية لهم، بما يحقق لهم أعلى مستوى دمج مع زملائهم من باقي الطلاب، مقدمًا شكره لإدارة الجامعة على تسخير كل الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، أنه شارك بالرحلة ٦٠ طالبا وطالبة من الطلاب ذوي الاعاقة المختلفة( بصرية، سمعية، حركية، أقزام)، حيث استمتع الطلاب بالألعاب الترفيهية المختلفة وبركوب الخيل وزيارة حديقة الحيوانات، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.

كما استقبلت كلية العلوم بجامعة سوهاج لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد برنامجين دراسيين بمرحلة البكالوريوس بالكلية وهما "الجيولوجيا والكيمياء والرياضيات"، بحضور كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ومدير وحدة الجودة، نواب الوحدة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة في اعتماد كلياتها وبرامجها، من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع منتسبيها، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

أضاف عميد الكلية أن فريق اللجنة قام بزيارة ميدانية داخل أقسام الكلية وخاصة معامل كلية العلوم لتقييم قسم الجيولوجيا وقسم والكيمياء والرياضيات، إلى جانب زيارة للأماكن المخصصة للبرنامج "القاعات الدراسية والمعامل، وملاحظة المواد المكتبية والعيادة وأماكن الأنشطة الطلابية ووحدة التعليم الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات والإدارات ووحدة ضمان الجودة والمعامل الطلابية والبحثية والمدرجات ودورات المياة، بالإضافة إلى  فحص وثائق الكنترول والأوراق الإمتحانية لعينة من المقررات لأخر عامين دراسيين كل المستويات (الفرق) مع تسجيل بياناتها والملاحظة عنها، موضحًا أن اللجنة عقدت لقاء مع اعضاء هيئة التدريس بوحدة مركز ضمان جودة التعليم والاِعتماد بالكلية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستستمر حتي غدًا الخميس القادم الموافق  ١٦ مايو الجاري.

جدير بالذكر أن أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضم كلًا من الدكتور ماجد محمود أبو العينين (رئيس الفريق)، والدكتور أحمد عبد الحميد البغدادي، والدكتور محمد حامد عبدالعال، الدكتور حسن على عليوة، والدكتور خلف سلمان سلطان، الدكتور ثروت أحمد عبد الفتاح، والدكتور نوران صلاح الدين سلامة (ملاحظا)، والدكتور أحمد محمد الدفراوي (ملاحظًا).

الإعاقات التعليم الممارسات الفعلية نور البصيرة ذوي الاعاقات الجامعة

مواد متعلقة

بمشاركة 8 شركات.. "القابضة للمياه" تعقد ورشة عمل حول مأمونية إمدادات مياه الشرب بسوهاج

لجنة من "القومية لضمان الجودة لاعتماد" برنامجي الجيولوجيا والكيمياء والرياضيات بـ "علوم سوهاج"

انهيار منزل دون ضحايا فى سوهاج

"صحة سوهاج": ضبط 3000 عبوة عصائر مجهولة المصدر

"آداب سوهاج" تستقبل لجنة ضمان الجودة لاعتماد 4 برامج بقسمي الجغرافيا والإعلام

محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية الكولا

"التحالف الوطني" يطلاق حملة صكوك الأضاحي بالتقسيط في سوهاج

"الجديد في جراحة أورام الثدي".. ندوة علمية تنظمها كلية طب سوهاج

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

أسعار الأضاحي في الدقهلية 2024.. اعرف قبل ما تشتري

معنى كلمة "أوبة".. سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة