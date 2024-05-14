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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الجديد في جراحة أورام الثدي".. ندوة علمية تنظمها كلية طب سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قطاع خدمة المجتمع والبيئة ندوة علمية بعنوان "طرق العلاج الحديثة لجراحات أورام الثدي"، بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل كلية الطب البشري لقطاع خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور أشرف عبدالفتاح خاطر، والدكتور عمرو فاروق علي، أستاذا جراحة أورام الثدي بجامعة المنصورة، والدكتور علاء رضوان منسق الندوة، والدكتورة نهي عبدالله محمود، مدرس مساعد جراحة عامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأطباء معهد الأورام والمستشفى التعليمي والعام بسوهاج.

أشار الدكتور، حسان النعماني، رئيس الجامعة، إلى أن الندوة هدفت التوعية بطرق العلاج الجديدة لأورام الثدي وأهميتها  لمرضي سرطان الثدي، لافتًا الي أهمية تنظيم الندوات العلمية للتطرق إلى كل ما هو جديد في العلوم الطبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جميع الأطقم الطبية ومعاونيهم بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضي، والوصول إلى أفضل رعاية صحية ممكنة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، أن الندوة تناولت التعريف بالتقنيات المختلفة لجراحة أورام الثدي التجميلية لمرضي أورام الثدي منها، إعادة بناء الثدي، وتقنيات تصغير الثدي، استبدال الحجم وإغلاق الكتلة لعيوب الثدي، موجهًا شكر لجميع المحاضرين من مركز أورام الثدي بجامعة المنصورة لما تكبدوه من عناء ومشقة السفر.

وقال الدكتور علاء رضوان، إن الندوة حاضر فيها خبراء عالميين في جراحة أورام الثدي، وشارك فيها أكثر من ١٥٠ من أعضاء التدريس والطلاب وأطباء معهد الأورام والمستشفي التعليمي والعام.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، ورشة عمل "لتعليم قراءة رسم القلب ECG"، والتي استهدفت الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، حيث تهدف إلى تزويد الأطباء معارف ومفاهيم علمية وإكسابهم مهارات وخبرات حول تعليم قراءة رسم القلب، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أهمية اقتران الدراسة بالتطبيق العملي لتحقيق المزيد من التعلم والتطوير.لذا تحرص الجامعة علي عقد العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة طلاب الامتياز وتدريبهم على المهارات الأساسية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك من أجل تخريج أطباء علي درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، أن هذه الدورة تعد واحدة من الدورات الهامة لطلاب الامتياز، حيث تهدف لاكسابهم الخبرات اللازمة في قراءة رسم القلب، مضيفًا ان الورشة تناولت أهم ما يميز رسم القلب في حالات الجلطة القلبية والذبذبة القلبية وكذلك تضخم القلب، وأثر الأدوية والأملاح على رسم القلب.

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر والمحاضر بالورشة، أنه شارك بالورشة ٥٠٠ من الأطباء المقيمين والامتياز، حيث استمرت على  مدار يومين متتاليين، مشيرًا إلى أنه تم التدريب على كيفية قراءة رسم القلب، وتشخيص الحالات الطارئة في أمراض القلب وكيفية التعامل معها.

كلية الطب البشري سوهاج خدمة المجتمع علمية أورام الثدي خدمة البيئة المنصورة

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