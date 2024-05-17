مصرع مسن بسبب طبق دش فى سوهاج

لقي مسن مصرعه إثر اختلال توازنه أثناء تركيب طبق دش أعلى سطح منزله بمحافظة سوهاج، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي بوصول «حسن. ح» 62 سنة، موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة بادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال شقيق المُتوفى «محمود. ح» 53 سنة عامل، مقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه بإعادة تركيب طبق الدش أعلى سطح منزله بالطابق الثالث، اختل توازنه وسقط أرضًا داخل منور المنزل ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بعد الانتهاء من إعداد تقرير أسباب الوفاة.

فيما لقيت محامية، تبلغ من العمر 31 عامًا مصرعها، أسفل عجلات قطار روسي، بالقرب من المزلقان البحري المغلق بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا من ناظر محطة السكة الحديد بطهطا، يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات قطار في أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من المزلقان المغلق.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعوة «نهى.ع.ع. ب»، 31 عامًا، تقيم بقرية شطورة، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم بها قطار روسي ما أدى إلى مصرعها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل، دائرة مركز أخميم، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بمنزل ووجود مصابين، بدائرة مركز أخميم، وتبين نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل ملك «أ. ع 62 عاما» عامل، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل، وزوجته «ح. أ» 55 عاما، ربة منزل، ونجليهما «أ. أ» 38 عاما، حداد، و«أ. أ» 30 عاما، ربة منزل، وجاريهما «م. أ» 11 عاما، طالب، و«أ. خ» 18 عاما، طالب، و«م. أ» 38 عاما، عامل، وشقيقه «س. أ» 33 عاما، عامل، بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.