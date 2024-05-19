الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيكولاس كيدج يروج لفيلمه الجديد "راكب الأمواج" فى مهرجان كان 2024

نيكولاس كيدج في فيلم
نيكولاس كيدج في فيلم راكب الأمواج

انضم الممثل العالمي نيكولاس كيدج، إلى طاقم فيلمه "راكب الأمواج" في مهرجان كان السينمائي، حيث تم عرض الفيلم مساء أمس الجمعة 17 مايو ضمن فعاليات المهرجان خارج المسابقة الرسمية، لعروض الأفلام الترويجية.

نيكولاس كيدج كان برفقة المخرج وفريق العمل الآخرين في حفل عرض الفيلم، تدور قصة الفيلم حول كيدج الذي يعود إلى الشاطئ في أستراليا لممارسة رياضة ركوب الأمواج مع ابنه، لكنه يواجه صعوبات مع راكبي الأمواج المحليين.

فيلم "راكب الأمواج" عُرض خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي، وهو جزء من فعاليات النسخة الـ 77 للمهرجان.

وفي سياق آخر، أُعلن مؤخرًا نيكولاس أنه سيلعب دور سبايدر مان في مشروع قادم.

مهرجان كان السينمائي

ويوم الثلاثاء الماضي 14 مايو 2024، انطلقت فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور حشد كبير وضخم، حيث تجمعت نخبة من أبرز صناع الترفيه في العالم العربي والغربي.

عرض في اليوم الأول من المهرجان أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو كوينتن دوبيو، "Le Deuxième Acte" أو "الفصل الثاني"، وهو فيلم عُرض خارج المنافسة. 

يتناول الفيلم قصة فلورنسا التي تسعى لإظهار حبها لرجل يُدعى ديفيد لوالدها، لكن ديفيد غير مهتم بفلورنسا ويريد جعلها تقع في حب صديقه ويلي.

"Le Deuxième Acte" من إخراج كوينتن دوبيو، ويتألف طاقمه التمثيلي من ليا سيدو في دور فلورنسا، ولويس غاريل في دور ديفيد، بالإضافة إلى فينسنت ليندون ورافاييل كوينارد.

نيكولاس كيدج مهرجان كان السينمائي فعاليات المهرجان انطلاق مهرجان كان السينمائي الممثل العالمي نيكولاس كيدج ركوب الأمواج

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