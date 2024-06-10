حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

يحرص المواطنين مع وجود الموجة الحارة على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس عقب أن انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم بمعظم أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدلا بمعظم الأنحاء في الليل، حار خلال النهار.

حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة اليوم الإثنين وحالة الطقس في القاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين طقسًا حارًا على شمال البلاد، وسيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، سيكون معتدلا في الليل بمعظم الأنحاء، مائلا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ومن المتوقع كذلك وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، أن ستنشط حركة الرياح بمناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد في فترات متقطعة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بمعظم الأنحاء، بين 36 درجة لحوالي 41 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الإثنين، أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لتسجل حوالي 33 درجة مئوية، ورياح معتدلة إلى خفيفة ستتراوح سرعتها ما بين 10 كيلومترًا بالساعة إلى 20 كيلومترًا بالساعة، وهو ما يقلل نسبة الهواء وسيزيد الإحساس بالحرارة، وذلك مع تبعها خروج المواطنين لشواطئ الإسكندرية وتكون هربا من حرارة الجو.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

تأتي درجات الحرارة اليوم الإثنين العظمى والصغرى، وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى تكون 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 والدرجة الصغرى 29 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.