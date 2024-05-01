الفيلم المصري "شرق 12" يشارك في مسابقة "أسبوعية المخرجين" بمهرجان كان

اختير فيلم "شرق 12" للعرض ضمن عروض "أسبوعية المخرجين" في مهرجان الدورة الرقم 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج هالة القوصي، وهي فنانة بصرية ومخرجة مصرية هولندية، اشتهرت بأفلامها القصيرة التي شاركت في مهرجانات دولية.

ويعد "شرق 12" هو ثاني فيلم روائي طويل لها بعد فيلم "زهرة الصبار" الذي حقق نجاحًا نقديًا وفاز بجوائز من مهرجانات دولية.

وعرض "زهرة الصبار" للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.

ويعد فيلم "شرق 12" هو التعاون السابع بين هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى وثالث إنتاج لشركتهما "نقطة للإنتاج الفني" بعد الفيلم الروائي "زهرة الصبار" (2017) والفيلم القصير "لا أنسى البحر" (2020) والذي عرض في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأنتجت الفيلم شركة فريزا وسيريوس فيلم (هولندا) بالتعاون مع نقطة للإنتاج الفني (مصر) والفيلم يدعمه دي فيربيلدنج (الخيال) -وهي جائزة ممنوحة من قبل صندوق موندريان وصندوق الفيلم الهولندي- وألوان سي أي سي وفوندز 21 وصندوق أمستردام للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام.

يشارك في بطولة الفيلم كل من عمر رزيق في دور عبدو، الموسيقار الشاب الذي يتمرد على حاكم المكان، وفايزة شامة في دور ننة، التي تساعد عبدو في خطته، وأحمد كمال في دور شوقي، حاكم المكان، ومنحة البطراوي في دور الحكاءة، وأسامة أبو العطا وباسم وديع.

تم تصوير الفيلم على خام السينما في القاهرة والقصير عام 2022، وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ أكثر من 10 سنوات.

ويضم فريق العمل؛ الموسيقى: أحمد الصاوي، تصميم شريط الصوت: عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، تسجيل الحوار: محمد حسن، المونتاج: بوبي رولوفس وهالة القوصي، تصميم الرقصات: شيرين حجازي، الرؤية الفنية والملابس: هالة القوصي، الديكور: عمرو عبدو، مخرج منفذ: فاضل الجارحي ومدير الإنتاج: محمد جمال الدين.

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