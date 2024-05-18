"dmc" تعرض تقريرا بعنوان "نجاحات ساطعة لسيدات مصريات"

عرض برنامج مصرية الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على قناة dmc تقرير بعنوان "نجاحات ساطعة لسيدات مصرية".

راوية عطية:

أول سيدة برلمانية وأول سيدة ضابطة في الجيش المصري.

هي أول امرأة برلمانية، وأول امرأة تلتحق بالجيش المصري سنة 1957، وقال عنها الرئيس جمال عبدالناصر: "آمنت بكفاح المرأة المصرية المتمثل في كفاح راوية عطية".

في سنة 1956 أتاح الدستور للمرأة حق الترشح لمجلس الأمة، فتقدمت السيدة راوية عطية ونجحت في الانتخابات البرلمانية سنة 1957م، عن محافظة القاهرة، وبذلك انت أول امرأة تدخل البرلمان، ثم رشحت نفسها مرة ثانية لعضوية مجلس الشعب في انتخابات 1984، كما تقلدت رتبة نقيب عام في وحد كوماندوس نسائية في الجيش، وبذلك تكون أول امرأة تتقلد رتبة عسكرية في الجيش.

حصلت على نوط الواجب من الطبقة الأولى من الرئيس أنور السادات وآخر مناصبها منصب رئيس المجلس القومي للأسرة والسكان سنة 1993م.

نعيمة الأيوبي:

هي أول سيدة ترتدي روب المحاماة، وهي ابنة الأسكندرية.

وهي أول فتاة من أول خمس فتيات التحقن بجامعة فؤاد الأول سنة 1929، في وقت كانت مهنة المحاماة مقتصرة فقط على الرجال، حيث اتخذت نعيمة الأيوبي قرار جريء بالعمل في المحاماة.

مشوارها لم يكن سهلًا، وخاضت الكثير من المعارك حتى تستطيع أن تحقق حلمها، حتى تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف لقبول قيد اسمها في جدول المحاماة، ثم أصبحت بعدها قدوة ومثل لكل الفتيات اللاتي يردن أن يعملن محاميات، خاصة بعد دخولها المحكمة حتى تدافع عن ثلاثة رجال من رموز الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي.

لطيفة النادي:

وهي أول فتاة طيارة مصرية عربية إفريقية، وثاني امرأة في العالم تحصل على شهادة الطيران سنة 1933، وترتيبها كان الـ 34 على مستوى مصر، أي سبقها فقط 33 طيار رجل، وتعلمت قيادة الطيارة في 67 يوم فقط، وتمكنت من الطيران وحدها بعد 13 ساعة تدريب، وكانت حديث الصحف لسنوات طويلة وأهم قادة المجتمع شجعوها وهنوها على تميزها.

هن مصريات مميزات؛ كل مصرية فيهن كان لها السبق والنجاح والتحدي والتميز، وحصلت على لقب أول امرأة في مجالها.