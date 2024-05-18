السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يؤكد حرص مصر على التعاون مع دول العالم في مجال إدارة المياه

لقاء وزير الرى وسفير
لقاء وزير الرى وسفير بيرو

استقبل الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، خوسيه ريبيرا سفير دولة بيرو في مصر، مؤكدا ورغبة مصر في تعزيز التعاون مع دولة بيرو في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه، حيث تم الاتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصرى والبيروفى لتحديد كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه.

اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بين الدكتورهاني سويلم، وبيريث دى كوييار، وزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحى بدولة بيرو، على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجارى في بالى بدولة إندونيسيا، كما تم توجيه الدعوة للوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه.

 المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه

txt

وزير الرى: مصر تواجه عجزًا بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه

txt

وزير الرى: تطبيق نموذج RIBASIM خطوة هامة لتطوير منظومة توزيع المياه في مصر

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe والتي أطلقتها مصر، خلال فعاليات مؤتمر COP27 لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية فى قطاع المياه.

مختلف دول العالم تعزيز التعاون إدارة المياه الموارد المائية وزيرالرى

مواد متعلقة

وزير الرى: تطبيق نموذج RIBASIM خطوة هامة لتطوير منظومة توزيع المياه في مصر

وزير الرى: الرئيس السيسى قدَّم دعمًا غير مسبوق لقطاع المياه خلال السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل

أسعار الأضاحى اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى

الأهلى فى ضيافة الترجى الليلة لانتزاع لقبه الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا

تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان بالمنوفية

على شفا حرب.. الشهداء الناجون في الوطن العربي

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا