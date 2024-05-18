وزير الري يؤكد حرص مصر على التعاون مع دول العالم في مجال إدارة المياه

استقبل الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، خوسيه ريبيرا سفير دولة بيرو في مصر، مؤكدا ورغبة مصر في تعزيز التعاون مع دولة بيرو في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه، حيث تم الاتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصرى والبيروفى لتحديد كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه.

اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بين الدكتورهاني سويلم، وبيريث دى كوييار، وزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحى بدولة بيرو، على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجارى في بالى بدولة إندونيسيا، كما تم توجيه الدعوة للوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه.

المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe والتي أطلقتها مصر، خلال فعاليات مؤتمر COP27 لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية فى قطاع المياه.