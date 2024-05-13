وزير الرى: الرئيس السيسى قدَّم دعمًا غير مسبوق لقطاع المياه خلال السنوات الأخيرة

قال الدكتور، هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعمًا غير مسبوق لقطاع المياه خلال العشر سنوات الأخيرة أسهم في إتاحة الفرصة لتأهيل المنظومة بشكل متكامل وتدشين مشروعات عملاقة.

وأضاف وزير الري، خلال كلمته في حفل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطور الذي شهده قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق وظهر جليًا في تطوير منشأة السد العالي وصيانته، موضحًا أن التكنولوجيا المستخدمة في البناء وفلترة المياة هي تكنولوجيا غير مسبوقة ومميزة.

وتابع وزير الري: "الوزارة تحاول نقل هذا الفكر للمزارعين والفلاحين من خلال قروض ميسرة، فضلًا عن تعاون يتم الآن مع الجانب الهولندي في تطوير مشروعات المياه، وكذلك حماية الشواطئ".