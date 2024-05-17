الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استهدفت كل المنشآت المدنية في غزة للقضاء على الشعب الفلسطيني

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل مازالت تواصل مسلسل الكذب والتضليل والخداع برواية كاذبة وخادعة، اعتقادا بأن العالم مازال في حالة من الصمت وفي حالة من قبول الرواية الإسرائيلية.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أصبحت ليس بحاجة إلى دلائل، علما بأن كل ما يتم ارتكابه من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتم تصويره ونقله عبر شاشات التلفزيون أو عدسات الكاميرات، وكل ذلك ينقل للعالم وهي ليست بحاجة إلى تحقيقات، لأن كل ادعاءات الفريق القانوني لدولة الاحتلال بأنهم يدافعون عن أنفسهم، معقبا: "أين الدفاع عن النفس، علما بأن الدفاع عن النفس يأتي في سياقات محددة ويأتي ضمن التزام كامل بالقانون الدولي ". 

وتابع: "نحن نشهد بأن 35 ألف و200 شهيد وأكثر من 80 ألف مصاب، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف مفقود، وتدمير كامل لكل مقومات الحياة متمثلة في سياسة الحصار وسياسة التدمير والتجويع والتعطيش، انتشار الأوبئة، كل ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية، ضمن التوصيف القانوني وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

القانون الدولي القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى الحرب على غزة

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