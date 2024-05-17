الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخدمة 3.5 مليون مشترك.. «جنوب القاهرة» للكهرباء تنجح فى تنفيذ برنامج الشحن الموحد

العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع

قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالتشغيل الرسمى لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع وذلك لخدمة 3.5 مليون مشترك.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالدايم مدير مشروع الشحن الموحد بالشركة، عن أن ما تم إنجازه هو بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه، ولكن ما تم من مشاركة وتعاون ملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشئون التجارية وقطاعات الشبكات أثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكافة الصعوبات.

وقال إن هناك سعادة بالغة بين جموع موظفي مراكز الشحن والتهيئة نظرًا لهذه النقلة النوعية واستبدال برامج الشحن المتعددة، والتى كانت تستغرق الكثير من الجهد والوقت الكبير مقارنة الآن ببرنامج الشحن الموحد والذى يفى بكافة المتطلبات الفنية والتجارية بالصورة المطلوبة.

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