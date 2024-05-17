الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة جنديين بجروح بعد إطلاق 75 صاروخًا من لبنان

اعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الجوي، الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان فوق مرتفعات الجولان، وذلك في تبادلات إضافية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، مع احتدام الحرب في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد ما يقرب من 75 صاروخًا عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية يوم الجمعة وتم اعتراض "العشرات".

وأفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن رجلين أصيبا بجروح طفيفة في منطقة الجليل وتم نقلهما إلى المستشفى.

تحديد منصة إطلاق تابعة لحزب الله

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في وقت سابق من يوم الجمعة، "حدد جنود الاحتلال منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة يارون كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش: "بعد فترة قصيرة، قامت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بضرب منصة الإطلاق وتفكيكها، مما حال دون إطلاق عدد كبير من الصواريخ".

مستشفى كمال عدوان استقبل 112 جثة خلال أسبوع

ويتم نقل الفلسطينيين المصابين في الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، غزة، في 13 مايو، وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صيفة وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، الجمعة، إن مستشفى كمال عدوان شمال غزة استقبل ما لا يقل عن 112 جثة وعالج 308 جرحى منذ بدء العملية الإسرائيلية في الشمال قبل نحو أسبوع.

وأضاف أنه من بين العدد الإجمالي للجثث، قُتلت 12 ليلة الخميس حتى الجمعة، عندما استمر القصف في المنطقة طوال الليل. وأضاف أن الإصابات التي تلقاها المستشفى هي عبارة عن حروق وبتر في الأطراف.

وحذر من تضاؤل الوقود والإمدادات الطبية، قائلا إن آخر شحنة وقود من منظمة الصحة العالمية كانت قبل خمسة أيام".