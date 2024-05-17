باحثون يبنون كاشف للسخرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

يقول العلماء إن القدرة على اكتشاف أدنى أشكال الذكاء يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي على التفاعل مع الناس بشكل طبيعي أكثر.

وبغض النظر عن قدرته على اجتياز امتحان المحاماة، واجتياز الاختبارات الطبية، وقراءة قصص ما قبل النوم بعاطفة، فإن الذكاء الاصطناعي لن يضاهي أبدًا أعجوبة العقل البشري دون إتقان فن السخرية أولاً.

القدرات المذهلة لهذه التكنولوجيا

ولكن يبدو أن هذا الفن قد يكون التالي في قائمة القدرات المذهلة لهذه التكنولوجيا. قام باحثون في هولندا ببناء كاشف للسخرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه اكتشاف متى يتم نشر أدنى شكل من أشكال الذكاء، وأعلى أشكال الذكاء.

وقال مات كولر من مختبر تكنولوجيا الكلام بجامعة جرونينجن: "نحن قادرون على التعرف على السخرية بطريقة موثوقة، ونحن حريصون على تنمية ذلك". "نريد أن نرى إلى أي مدى يمكننا دفعها."

وهناك ما هو أكثر في المشروع من مجرد تدريس الخوارزميات، حيث أنه في بعض الأحيان، حتى التعليقات الأكثر غزارة لا يمكن أن تؤخذ حرفيًا، ويجب بدلاً من ذلك تفسيرها على أنها عكس ذلك تمامًا. قال كولر إن السخرية تتخلل خطابنا أكثر مما قد نقدره، لذا فإن فهمها أمر بالغ الأهمية إذا أردنا التواصل بين البشر والآلات بسلاسة.

قال كولر: “عندما تبدأ بدراسة السخرية، تصبح شديد الوعي بمدى استخدامنا لها كجزء من أسلوب تواصلنا الطبيعي”، ولكن علينا أن نتحدث إلى أجهزتنا بطريقة حرفية للغاية، كما لو كنا نتحدث إلى روبوت، لأننا كذلك. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو."

ويتمتع البشر عمومًا بمهارة في اكتشاف السخرية، على الرغم من أن الإشارات المحدودة الموجودة في النص وحده تجعل الأمر أكثر صعوبة من التفاعل وجهًا لوجه عندما يكشف الإلقاء والنبرة وتعبيرات الوجه عن نية المتحدث.

وأثناء تطوير الذكاء الاصطناعي، وجد الباحثون أن هناك إشارات متعددة مهمة أيضًا بالنسبة للخوارزمية للتمييز بين الساخر والصادق.

وفي العمل الذي تم تقديمه في اجتماع مشترك للجمعية الصوتية الأمريكية والجمعية الصوتية الكندية في أوتاوا يوم الخميس، وصف شيوان جاو، طالب الدكتوراه في المختبر، كيف قامت المجموعة بتدريب شبكة عصبية على النص والمحتوى الصوتي والعاطفي للفيديو مقاطع من المسلسلات الكوميدية الأمريكية بما في ذلك Friends وThe Big Bang Theory.

كما انه تم تجميع قاعدة البيانات، المعروفة باسم Mustard، من قبل باحثين في الولايات المتحدة وسنغافورة، الذين قاموا بتعليق الجمل من البرامج التلفزيونية مع ملصقات تهكمية لبناء جهاز الكشف الخاص بهم.

أحد المشاهد التي تدرب عليها الذكاء الاصطناعي كان محاولة ليونارد الفاشلة للهروب من غرفة مغلقة في The Big Bang Theory، مما دفع شيلدون إلى ملاحظة: "إنه مجرد امتياز أن تراقب عقلك أثناء العمل". طلب آخر من Friends أن يدعو روس راشيل للحضور والانضمام إلى جوي وتشاندلر في تجميع بعض الأثاث، مما دفع تشاندلر للتعليق: "نعم، ونحن متحمسون جدًا لذلك".

وقال شيخار ناياك، وهو باحث آخر في المشروع، إنه بالإضافة إلى جعل المحادثات مع مساعدي الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، يمكن استخدام نفس النهج لاكتشاف النغمة السلبية في اللغة واكتشاف الإساءة وخطاب الكراهية.

وقال جاو إن التحسينات الإضافية يمكن أن تأتي من إضافة إشارات بصرية إلى بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، مثل حركات الحاجب والابتسامات، ما يثير التساؤل حول مدى الدقة الكافية؟، "هل سنحصل على آلة دقيقة بنسبة 100%؟" قال جاو. "هذا ليس شيئًا يمكن حتى للبشر تحقيقه".