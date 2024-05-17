الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن تنفى استهداف حماس الرصيف المؤقت لإيصال المساعدات لغزة

رصيف غزة
رصيف غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تستهدف رصيفًا إنسانيا مؤقتًا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فلم تر الولايات المتحدة أي مؤشرات على أن حماس تخطط لاستهداف الرصيف المؤقت الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا والمخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

هجمات على الرصيف في غزة 

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وأضاف: ليس لدينا أي مؤشرات على أنه ينبغي أن تكون هناك أي هجمات على هذا الرصيف، ولكن في حالة وقوع هجمات إما باتجاه الممر الإنساني البحري أو حول منطقة التجمع، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني، الشعب الذي يحتاج إلى هذه المساعدات. 

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج في مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة تعمل مع قوات الدفاع الإسرائيلية، التي ستساعد في توفير الأمن للقوات الأمريكية التي تدير نظام الرصيف، الذي تم ربطه بساحل غزة خلال الليل.

وسقطت قذائف هاون بالقرب من موقع الرصيف مرتين في الأسابيع الأخيرة.

وحذر البيت الأبيض إسرائيل يوم الخميس من ضرورة وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع وسط حرب إسرائيل ضد حماس، لذا فإن هذا المستوى من المساعدات لا يزال غير كاف. 

وزارة الدفاع الامريكي حماس رصيفا انسانيا أمريكا إسرائيل

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