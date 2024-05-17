الأمريكيون يخشون "الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات الرئاسية

كشف استطلاع للرأي، أن 3 من كل 4 يخشون إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وبحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، فقد يخشى أكثر من 3 من كل 4 أمريكيين أن تؤثر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والعديد منهم غير واثقين من قدرتهم على اكتشاف الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت المزيفة.

إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتأثير على النتيجة بين بايدن وترامب

ووجدت منظمة الذكاء الاصطناعي والسياسة 24، بقيادة لي ريني وجيسون هوسر من جامعة إيلون، أن 78% يعتقدون أنه من المحتمل أن يتم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على النتيجة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، كما ان هناك 39% يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيضر بالعملية الانتخابية، و5% فقط يعتقدون أنه سيساعد.

قال ريني، مدير مركز إيلون لتخيل المستقبل الرقمي: “يعتقد الناخبون أن هذه الانتخابات ستجري في بيئة أخبار ومعلومات صعبة للغاية”، حيث أنهم يتوقعون أن يتم تمكين أنواع جديدة من المعلومات المضللة والمواد المزيفة وأساليب التلاعب بالناخبين بواسطة الذكاء الاصطناعي.

والأسوأ من ذلك هو أن الكثيرين غير متأكدين من قدرتهم على فرز النفايات التي يعرفون أنها ستلوث المحتوى المرتبط بالحملة، حيث انه تم إجراء الاستطلاع على 1020 شخصًا بالغًا في جميع أنحاء البلاد تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر بواسطة مركز Imagining the Digital Future Center واستطلاع جامعة Elon، وتم أخذ العينات في الفترة من 19 إلى 21 أبريل، وتم إصدارها صباح الأربعاء، بهامش خطأ +/- 3.2%، ومستوى ثقة 95%.

وتضمنت النتائج المهمة الأخرى أن 46% يقولون إنه يجب منع المرشحين الذين يقومون بتغيير أو تزييف الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت بشكل ضار من تولي مناصبهم، وأن 69% غير واثقين من قدرتهم على اكتشاف الصور المزيفة.

ويقول واحد من كل خمسة، أو 23%، ممن أجابوا إنهم استخدموا نماذج لغوية كبيرة أو روبوتات دردشة مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude، وردا على سؤال عما إذا كان هؤلاء متحيزين، قالت أغلبية من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين إنهم غير متأكدين.

عند سؤالهم عن الثقة في عملية التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية، قال 60% إنهم واثقون "جدًا" أو "إلى حد ما" من أنه سيتم الإدلاء بأصوات الناس وفرزها بدقة.

وبحسب الحزب، فإن 83% من الديمقراطيين واثقون، و60% من الجمهوريين غير واثقين.

وفي التعمق في الأسئلة المتعلقة بإساءة استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي، طرح الاستطلاع أربعة خيارات: "إذا ثبت أن مرشحًا سياسيًا قام بشكل ضار ومتعمد بتغيير أو تزوير الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية رقميًا، فيجب أن تكون إحدى العقوبات".

وأراد 93% العقوبة، لم تكن الخيارات عقوبة (4%)، أو غرامة خطيرة (12%)، أو محاكمة جنائية (36%)، أو الحرمان من شغل منصب، أو العزل من المنصب إذا فاز المرشح في الانتخابات (46%). وشملت الأنماط الموجودة داخل تلك البيانات تفضيل النساء لمنع تولي المناصب؛ والملاحقة القضائية مفضلة من قبل الأسر التي تكسب أكثر من 100 ألف دولار وتلك التي حصلت على تعليم جامعي، كان الجمهوريون (17٪) أكثر تأييدًا من الديمقراطيين (8٪) للغرامة الجسيمة، لم يحجب خيار عدم العقوبة الدعم المكون من رقم واحد في أي مجموعة.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من المشاركين واثقون جدًا أو إلى حد ما من قدرتهم على الحصول على أخبار ومعلومات دقيقة وجديرة بالثقة خلال الانتخابات، لكن وجهة نظرهم بالنسبة لمعظم الناخبين كانت 28% فقط. وفي سؤال آخر، قال 53% أنه من السهل جداً أو إلى حد ما “في هذه الأيام الحصول على الأخبار والمعلومات السياسية المطلوبة”.

وقال هوسر، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز أبحاث العلوم السياسية: "إن المعلومات الخاطئة في الانتخابات كانت موجودة منذ ما قبل اختراع أجهزة الكمبيوتر، لكن الكثيرون يشعرون بالقلق بشأن تعقيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ما سيمنح الجهات الفاعلة السيئة أداة يسهل الوصول إليها لنشر المعلومات الخاطئة على نطاق غير مسبوق".