الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أطفالي جميعًا رحلوا".. فلسطيني يروي معاناته تحت القصف داخل مستشفى بشمال غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

رصد تقرير عبر شبكة سي ان ان الامريكية، اليوم الخميس، معاناة الفلسطنيون اثر الغارات الاسرائيلية في شمال غزة، مشيرة الى ان مستشفيات شمال غزة استقبلت اليوم الخميس، عدة جثث والعديد من الجرحى بعد الغارات الإسرائيلية

واظهر مقطع فيديو نقل الضحايا إلى مستشفى كمال عدوان، حيث أظهرت اللقطات أشخاصا يصلون على أربع جثث ملفوفة بقطعة قماش بيضاء أمام المستشفى، وسط بكاء النساء والأطفال.

جميع اطفالي رحلوا 

 

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وقال رجل فلسطيني يُدعى "أبو أحمد:، إنه كان يحمل جثة طفله الأخير، بعد مقتل بقية أفراد عائلته في وقت سابق.

واضاف: هذه ابنتي؛ لقد رحل جميع أطفالي. لقد ضربوا منزلي دون سابق إنذار؛ لقد قُتل جميع أطفالي وأطفال إخوتي. تم استهداف المنزل بأكمله وتدمير جميع طوابقه الأربعة، عشرة شهداء وابنتي الشهيدة الحادية عشر”.

غزة شمال غزة مسشفي الضحايا جميع اطفالي رفح

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