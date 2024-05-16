الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليمن يثمن مساعى مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

ثمَّن رئيس مجلس القيادة لرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، المساعي الحميدة لمصر وقطر؛ لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال العليمي، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 بمملكة البحرين، إن القمة تنعقد في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للشهر السابع على الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال كلمته في قمة البحرين، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "تجدد الجمهورية اليمنية التأكيد على موقفها التاريخي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته التي ستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني حتى في ظل ظروف الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني".

وأشار إلى أن هذه المحنة أكدت أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة الاحتلال الذي يلجأ إلى العنف المفرط.

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