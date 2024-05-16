الرئيس السيسى يُطالب بوضع حد فورى لحرب غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تبعات ما يحدث في فلسطين ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الدورة الـ33 من القمة العربية في البحرين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالًا إلا لأن نضع أيدينا معًا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ولنضع حدًا فوريًا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "الأجيال القادمة جميعًا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي".