تقارير: الاحتلال يواصل أعمال تجريف الأراضى تمهيدًا لعملية موسعة فى رفح

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتجريف الأرض من شرق رفح إلى وسطها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، قبل هجوم واسع النطاق مخطط له على جنوب مدينة غزة، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية.

ونُفذت عمليات تجريف إسرائيلية على بعد ميل تقريبًا شمال معبر رفح بين مصر وغزة، وفقًا لأحدث الصور التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" في 15 مايو، وقد تم تدمير كتل بأكملها أو تعرضت لأضرار جسيمة منذ 9 مايو.

توسيع منطقة الإخلاء في رفح إلى الغرب

كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، بتوسيع منطقة الإخلاء في رفح إلى الغرب، تمهيدا لهجومه الموسع على المدينة.

وتشير الصور الأخيرة التي التقطتها الأقمار الصناعية إلى شوارع خالية في رفح، حيث كان أكثر من مليون فلسطيني، قبل الغزو البري، يبحثون عن ملجأ هرباً من القصف الإسرائيلي على القطاع. لقد اختفت تقريباً العديد من مدن الخيام التي كانت تؤوي الأعداد المتزايدة من اللاجئين.

وأُجبر ما لا يقل عن 600.000 فلسطيني على إخلاء رفح منذ 6 مايو/أيار، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويعتقد أن 150 ألف شخص قد فروا خلال الـ 48 ساعة الماضية.