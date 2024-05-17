الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنوب أفريقيا: أوامر الإخلاء الإسرائيلية فى رفح تعرض حياة المدنيين للخطر

العدل الدولية
العدل الدولية

اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلًا من حمايتها".

وأدان المحامي عن جنوب أفريقيا، البروفيسور ماكس دو بليسيس، الإخلاء القسري لأكثر من 600 ألف فلسطيني من رفح وتحديد إسرائيل "مناطق إنسانية" في أماكن أخرى من قطاع غزة.

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جنوب افريقيا: إسرائيل تتحدى "العدل الدولية" وتُصعد من عملياتها في غزة

وقال دو بليسيس، خلال جلسة استماع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس، إن الإجراءات "تهدد حياة المدنيين بدلًا من حمايتها"، كما أن ما يسمى بـ "المناطق الإنسانية" ليست آمنة، فهذه المناطق تحرسها نفس القوات الإسرائيلية التي هاجمت الفلسطينيين".

لقد تحدت إسرائيل هذه المحكمة من خلال محاصرة وحصار وقصف رفح المكتظة، مما أدى إلى تفاقم الأمن والسلامة لـ1.5 مليون فلسطيني معرضين بشدة للخطر.

وقال المحامي أيضًا، إن "القصف الإسرائيلي واسع النطاق" لرفح، وإغلاق الدخول والخروج أمام "المساعدات المنقذة للحياة لسكان مدمرين بالفعل" يشير إلى "نية الإبادة الجماعية".

وتسعى جنوب أفريقيا إلى وقف طارئ للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية بعد أن رفعت العام الماضي دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وخلال جلسة استماع علنية في محكمة العدل الدولية، قال وفد جنوب أفريقيا إن الهجمات الإسرائيلية في غزة تصاعدت في تحد للمحكمة.

وأضاف: "لقد وصلت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى مرحلة جديدة ومروعة.. لقد سافرت جنوب أفريقيا إلى هنا اليوم لتفعل ما في وسعها لوقف هذه الإبادة الجماعية بشكل عاجل.. تصعد إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في غزة، وهي بذلك تنتهك عمدًا الأوامر الملزمة الصادرة عن إسرائيل". 

وقال فوسي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، في البيان الافتتاحي لجنوب أفريقيا: إنه على الرغم من أن هجوم رفح كان الدافع للدعوة إلى الجلسة، إلا أن "الهجمات المكثفة" الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة قد استرعت انتباه المحكمة و"صدمت ضمير الإنسانية".

جنوب أفريقيا رفح المدنيين الخطر حياة المدنيين

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