الرئاسة الفلسطينية: الانحراف البشع للقانون الدولى يشكل خطرًا على مكانة النظام الدولى

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإجراءات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، خلال النبأ العاجل، أن إسرائيل اتخذت إجراءات متعمدة لتوسيع نطاق الإبادة الجماعية ووقف المساعدات المنقذة للحياة بدلًا من الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن محكمة العدل الدولية تتحمل المسئولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات إسرائيل من العقاب.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الانحراف البشع للقانون الدولي يشكل خطرًا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.