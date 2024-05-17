"لا تقارن بغيرها" وبدأت اليوم.. موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد منذ أمس، مؤكدة أن اليوم نشهد ارتفاعات في قيم الحرارة، ومستمر مدة لا تقل عن أسبوع.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أن اليوم الجمعة سيشهد المزيد من الارتفاعات في قيم الحرارة، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ترتفع عن أمس 3 درجات.

وتابعت: "من المتوقع أن تكون العظمى اليوم 35 درجة نهارًا وهي القيم المُقاسة في الظل، وتكون درجة الحرارة أعلى عند التعرض لأشعة الشمس، إذ نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية ويؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادًا لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والأجواء المشمسة وارتفاع قيم الحرارة واليوم سنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الموجودة في جنوب البلاد وأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، خلال فترة النهار".

نشاط الرياح شمال الصعيد

وواصلت: "سنشعر بارتفاع درجات الحرارة ليلًا، وستتراوح درجة الحرارة ليلًا بين الـ20 و21 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح في الساعات الأخيرة من النهار، وذلك في معظم محافظات الجمهورية، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد، والصحراء الغربية فقط".

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن قيم درجات الحرارة أعلى من معدلات الطبيعية، إذ تتجاوز درجات الحرارة الـ37 درجة والمقاسة في الظل، والغريب في هذه الموجة أنها طويلة مقارنة بغيرها، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال الأسبوع في فترات النهار.

ونصحت بعدم التعرض لأشعة الشمس، وتناول السوائل والحرص على وجود غطاء للرأس، مشددة على استمرار اضطراب الملاحة البحرية بأمواج البحر الأحمر، إذ أنه غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.