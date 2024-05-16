الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميقاتى: لبنان تحمل العبء الأكبر من اللاجئين السوريين ونأمل عودتهم إلى بلادهم

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

وجَّه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الشكر لمملكة البحرين على احتضانها قادة العرب على أرضها في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم العربي.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الـ33 من القمة العربية في البحرين، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان تحمل العبء الأكبر من اللاجئين السوريين ونأمل ببلورة آلية لعودتهم إلى بلادهم".

وأشار إلى أن ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على الحدود الجنوبية منذ أكثر من 7 أشهر، تزامنًا مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من ألم، ليس سوى نتيجة طبيعية لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، منوهًا باستمرار الاحتلال في خرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وانتهاكاته المستمرة لقطاع غزة.

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