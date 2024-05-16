"ميقاتى": نطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة

وجه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الشكر لمملكة البحرين على احتضانها قادة العرب على أرضها في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم العربي.

وأضاف، خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة 33 من القمة العربية في البحرين والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يبادر منذ اندلاع الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، محذرًا من أن استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة سيسهم في تدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة.

وواصل: "نجدد اليوم أمام القمة العربية التزام لبنان بالقرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية والتطبيق الكامل لقرار 1701، ضمن مجموعة كاملة بضمانات واضحة ومعلنة".