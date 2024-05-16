الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ميقاتى": نطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

وجه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الشكر لمملكة البحرين على احتضانها قادة العرب على أرضها في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم العربي.

وأضاف، خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة 33 من القمة العربية في البحرين والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يبادر منذ اندلاع الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، محذرًا من أن استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة سيسهم في تدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة.

وواصل: "نجدد اليوم أمام القمة العربية التزام لبنان بالقرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية والتطبيق الكامل لقرار 1701، ضمن مجموعة كاملة بضمانات واضحة ومعلنة".

الأكثر قراءة

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

في بيان رسمي.. سيراميكا كليوباترا يفتح النار على لجنة الحكام (صورة)

محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط

إيقاف معلم عن العمل بإحدى المدارس الفنية لتقاضيه مبالغ دون حق بالسويس

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولين سعوديين زيادة الاستثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة