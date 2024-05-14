عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": صواريخ إيران "رخيصة" وتكلفة الواحد 500 دولار

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي، عضو مجلس الشيوخ، أن إيران خسرت جزءًا من "الهيبة" الخاصة بها.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "extra news": صواريخ إيران رخيصة وتكلفة الواحد 500 دولار.

وتابع: "ممثل الاتحاد الأوروبي في نقاشات حول البحر الأحمر ركز على نقاط منها، معنى دخول السفن للمجرى الملاحي سيكون هناك نظام دفاع لهذه السفن من جانب الحوثيين، وصواريخ ايران رخيصة السعر والصاروخ يتكلف 500 دولار، فالسفن التي لم تصب في الممر الملاحي لن تمر مرة أخرى حفاظًا على سلامتها، فتصريحات الممثل الأوروبي غير مسئولة، لأن الحرب عندما تدخلها دون تحقيق الانتصار من الأفضل عدم الدخول، والردع والمنع لم يحدث من أوروبا، فهذا كان يكلف الشركات تكلفة كبيرة في دخول السفن من باب المندب إلى قناة السويس، ولم أر لهفة من الوجع الذي حدث للتجارة العالمية رغم تضرر أوروبا منها، فرد الفعل حتى الآن قائم على وقف إطلاق النار على جبهة الحوثيين، أم هذه هي القدرة الأوروبية على الردع؟!".