باحث: توافق كبير بين الدول العربية في اجتماعات القمة العربية تجاه فلسطين

علق الدكتور محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، ظهر في اجتماعات القمة العربية وجود توافق كبير بين الدول العربية في الموقف تجاه فلسطين.

وأضاف، أن يوجد تناقضات كبيرة في الموقف الأمريكي مع دعمها لإسرائيل، موضحا أن البيان الأمريكي الواحد يحمل عبارات متناقضة، مثل التأكيد على تأيد إسرائيل كما في بيان الخارجية أمس، وفي الوقت ذاته الدعوة إلى عدم استهداف المدنيين.

وتابع: «لو كان فيه نقطة ضوء في هذه الحرب تتمثل في أنها جعلت القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي».