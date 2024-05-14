الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": إيران خسرت جزءًا من "الهيبة" الخاصة بها

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

استكمل الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي، عضو مجلس الشيوخ، شهادته حول أيام الدموع والدم بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: إيران خسرت جزءًا من "الهيبة" الخاصة بها.

وتابع: "في البيان الأول الذي صدر عن محمد ضيف من حماس، تحدث بقوة حول المناضلين في إيران وفي الضفة الغربية وسوريا ولبنان، وهذا الاطار متوقع منه أن يكون جزءًا من المعركة الجارية، فهناك توقع ليست له دفاتر تاريخية بطبيعة المحادثات التي جرت، والتي أشارت إلى نوع من خيبة الأمل، بمعنى أنه كان هناك تصور أن اسرائيل ستكون موجعة من الناحية العسكرية أكثر مما جرى، وأن هذا سيتم عن طريق الأطراف الأخرى، وأن هذا ضمن استراتيجية 8 أكتوبر، ورغم ذلك لم يتحدث عن سيناريو اليوم التالي، فتبعه رد فعل عنيف ومتوحش وبربري من إسرائيل ورغم البربرية التي حدثت إلا أن رد الفعل من إيران كان كلامًا فقط".

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