محافظ القليوبية: شن حملات لضبط التوك التوك ورفع السيارات المتهالكة من الشوارع

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية بشن حملات لضبط التوك توك والسير عكس الاتجاه بالطرق، بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة من الشوارع والطرق الرئيسية لتسببها فى أزمة واختناق مرورى وذلك لراحة وخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، مشيرا إلى ضرورة مواجهة ظاهرة النباشين فى كافة مناطق المحافظة للحفاظ على النظافة العامة بصفة مستمرة.

جاء ذالك خلال جولة ميدانية لمحافظ القليوبية لمتابعة منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة ورفع كافة التراكمات من جانبى الطرق والشوارع والحفاظ على النظافة العامة للميادين وعدم التعدى على حرم الطرق والشوارع لسهولة حركة المواطنين والمرور

وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع 135 ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة وشارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ومحور مدينة الخصوص مؤكدا على ضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

كما تابع محافظ القليوبية أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة موجها بالإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المدن والأحياء والمراكز.

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية.