الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خطة النواب" تناقش موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى 2024/2025.

وقال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يمر حاليًا بمرحلة دقيقة، وهناك حالة اقتصادية بها تحديات، تتمثل في العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم في زيادة تكلفة المنتجات.

إجراءات الحكومة 

وتابع الرشيدي: "الدولة اتخذت حزمة  إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت في تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد في الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار في رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة في ظل التدفق النقدي الأجنبي وحزمة القرارات التي اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع".

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وأشار نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: "رأينا جميعا نتيجة ذلك في رغيف الخبز السياحي، حتى وإن لم ينخفض كما كان في السابق ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدًا في فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن".

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