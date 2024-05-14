رئيس حماية المستهلك يوجه إنذارًا لأحد السلاسل التجارية لعدم الالتزام بالأسعار

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنذارًا لأحد السلاسل التجارية الكبرى، حيث تلاحظ وجود فرق في سعر الزيت بين السعر المعلن والسعر المدون بالفاتورة.

وقام بإعطاء السلسلة التجارية مهلة 48 ساعة من أجل إعادة ضبط أسعارها لكي يتوافق السعر المعلن مع السعر المدون بالفاتورة.

وقال إبراهيم السجيني رئيس حماية المستهلك، على هامش الجولة، إنه سيتم إعطاء إنذار للمخالفين لمدة 48 ساعة، وفي حال عدم الالتزام سيتم عمل محضر وتحويلهم إلى النيابة.

وأضاف خلال الجولة أنه تم ملاحظة أن هناك بعض السلع بطيئة في الاستجابة لخفض الأسعار، ولكن سيكون هناك متابعة مستمرة حتى تواكب مسيرة خفض أسعار باقي السلع مثل الأرز والسكر والزيت.

وأشار إلى أن هناك العديد من السلع انخفضت أسعارها مثل السكر والأرز، ولكن يوجد بعض السلع مازالت تحتاج إلى مراجعه فواتير، وسيكون هناك متابعة جيدة.

وأوضح أن الجهاز مستمر في متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعات لجنة ضبط الأسواق، مؤكدا أن معظم أسعار السلع شهدت تخفيض وصل إلى 35% وأحيانا وصل إلى 40%.

وقال محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، إن هناك موجة انخفاض في أسعار السلع الاستراتيجية، فهناك انضباط في أسعار الزيت والسكر، وهناك بعض السلع تحتاج إلى مراجعة وسوف نتخذ اجراءت.

وأكد المحافظ أنهم مستمرين في اليات المتابعة، وطرح السلع باسعار مناسبة للمواطنين.

وتفقد رئيس حماية المستهلك، رفقة محافظ الجيزة، عددا من الأسواق والمخابز في محافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار ومدى التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة.

وكان قد استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية؛ لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.