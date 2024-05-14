الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

رئيس حماية المستهلك: هناك سلع بطيئة فى خفض الأسعار تحتاج إلى مزيد من المتابعة

صورة الحدث
صورة الحدث

قال إبراهيم السجيني، رئيس حماية المستهلك، إنه خلال الجولة التفقدية في محافظة الجيزة لاحظ أن هناك بعض السلع بطيئة في الاستجابة لخفض الأسعار، ولكن سيكون هناك متابعة مستمرة حتى تواكب مسيرة خفض أسعار باقي السلع مثل الأرز والسكر والزيت.

وأضاف، على هامش الجولة التفقدية، أن هناك العديد من السلع انخفضت أسعارها، مثل السكر والأرز، ولكن بعض السلع ما زالت محتاجة إلى مراجعة فواتير، وسيكون هناك متابعة جيدة.

وأوضح أن الجهاز مستمر في متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعات لجنة ضبط الأسواق، مؤكدا أن معظم أسعار السلع شهدت تخفيضا وصل إلى 35%.

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

وقال محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، إن هناك موجة انخفاض في أسعار السلع الاستراتيجية، فهناك انضباط في الزيت والسكر، وهناك بعض السلع تحتاج إلى مراجعة وسوف نتخذ إجراءات.

وأكد المحافظ أنهم مستمرون في آليات المتابعة، وطرح السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

الجدير بالذكر، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ورئيس حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أعطيا إنذارا لسوبر ماركت قدم أسعارًا مرتفعة في الجبن.

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محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعه أسعار السلع ومواجهة الممارسات الإحتكارية

وتفقد رئيس حماية المستهلك، رفقة محافظ الجيزة، عددا من الأسواق والمخابز في محافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار ومدى التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة.

وكان قد استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية؛ لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وفي البداية، أعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ودوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته، مؤكدًا التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقا للقانون.

رئيس حماية المستهلك ابراهيم السجيني السلع الأرز خفض اسعار السكر والأرز

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