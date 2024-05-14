محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية؛ لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وفي البداية، أعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ودوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.

وأكد التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية المعنية، بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.

ويقوم السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بجولة رقابية مكثفة على الأسواق في محافظة الجيزة، وذلك رفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعات لجنة ضبط الأسواق.

متابعة انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأكد "السجيني" متابعة الجهاز المستمرة لتأثير انخفاض سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأشار إلى أن العديد من هذه السلع قد شهد انخفاضات ملحوظة وصلت إلى 35% وأكثر.

التزام المخابز بتخفيض أسعار الخبز

وأوضح "السجيني" أن التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، جاء نتيجة اجتماعات بين شعبة المخابز وشعبة المطاحن والحكومة، وقد أكدت هذه الشُعب انخفاض أسعار الدقيق لأكثر من 30%.

بناءً على ذلك، شدد القرار الوزاري على ضرورة التزام المخابز بالإعلان عن أوزان وأسعار رغيف الخبز بشكل واضح على واجهة المخبز.

دعوة للمواطنين للمشاركة فى الرقابة

وشدد "السجيني" على أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، إلى جانب الرقابة المؤسسية، لتحقيق الانضباط في الأسعار. وأشار إلى أن الحملة الشعبية التي ظهرت في بورسعيد كان لها تأثير كبير في السيطرة على الأسعار.