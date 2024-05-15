الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"رياضة النواب": عقد لقاء مع 5 وزراء لفض الاشتباك بشأن ولاية مراكز الشباب وتطبيق الاستبدال

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لدي وزراء الحكومة، لتفعيل قرار نقل ملكية اراضي الدولة غير المستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي قدرت ب ٤ مليارات جنيه.

وأكد سويلم، أنه قدم على طلب منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب ، على أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورغم إعلان الوزير الموافقة على نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار.

وجدد سويلم مطالبه بضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة، بمساحات اكبر من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.

من جانبه انتقد النائب ضياء داود عدم وجود أي تحركات من قبل الحكومة، لنقل تبعية اراضي مراكز الشباب المبنية علي اراضي الأوقاف والري والإصلاح الزراعي، لصالح وزارة الشباب، خاصة أنه عند القيام بالإحلال والتجديد يجد القائمين علي مراكز الشباب صعوبة كبيرة في استخراج الرخص.

وطالب ضياء داود، بضرورة. استدعاء وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والزراعة والري والشباب، للوصول لحل نهائي وحاسم لفض الاشتباك حول الولاية علي اراضي مراكز الشباب، وكذلك مناقشتهم في استغلال الأراضي الغير مستغلة وتخصيصها لصالح وزارة الشباب لانشاء مراكز شباب عليها.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف،  وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب وذلك للوصول إلي حل لتلك الاشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.

وزراء بالحكومة فض الاشتباك مراكز الشباب رياضة النواب رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يحشد قوته الضاربة لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

مَن هو هشام عرفات وزير النقل السابق الذى وافته المنية اليوم؟

جريمة جديدة.. القبض على سائق ديدى لتحرشه بطالب ثانوى بأكتوبر

تفاصيل القبض على سائق "كريم" بتهمة التحرش بفتاة في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

موسم حصاد البرتقال فى طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح