الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

لم تتغير من 2015.. وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب والأندية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

طالب عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة التخطيط بتعديل البند الرابع بالموازنة الخاص بدعم الأندية ومراكز الشباب.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، خلال كلمته في الاجتماع، إن المبالغ المالية المدرجة  بالبند الرابع بموازنة المديرية المتعلقة بدعم الأندية ومراكز الشباب  تصل إلى ٣ ملايين و٥٠٠ ألف، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام ٢٠١٥، رغم زيادة عدد مراكز الشباب في المحافظة إلى ٤٠٠ مركز فضلا عن وجود ٥ مراكز تنمية شبابية.

وكشف وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أن إجمالي الموازنة التي تقدم بها لوزارة التخطيط بلغت ١٣ مليون جنيه ووافقت على ٨ ملايين و٥٠٠ ألف فقط.

من جانبه قال مصطفي عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، إن الوزارة ليس لديها مانع في توفير اعتمادات إضافية للموازنة المتعلقة بمديريات الشباب، مطالبا وكلاء وزارة الشباب بتقديم طلبات بما يحتاجونه من دعم لاستكمال المشروعات حال عدم توافر المبالغ المالية اللازمة.

وزارة الشباب والرياضة مجلس النواب وزارة التخطيط مراكز الشباب دعم الأندية

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