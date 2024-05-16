من بينهم 2 مصابين.. القبض على 6 خلال مشاجرة في جرجا بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في السيطرة على مشاجرة، بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم ضبط 6 من المتهمين من بينهم مصابين.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز جرجا، ووجود مصابين وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتم الفصل بين الطرفين.

نتائج التحريات

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بوجود مشاجرة بين طرفين يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخد.

و تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب، وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني والثالث من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.