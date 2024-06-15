السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مقتل قائد الميليشا المتمردة.. محلل سياسى سودانى: الجيش يسعى لاستعادة الفاشر

الجيش السودانى
الجيش السودانى

قال المحلل السياسي السوداني محمد الياس، بشأن الأحداث المشتعلة في مدينة الفاشر، إنه  للأسف أن حصار مدينة الفاشر ليس بالخارج، وتحاول ميليشا الدعم السريع التواصل إلى أعماق المدينة،  كما أن قوات الجيش السوداني تقاتل ميليشا الدعم السريع المتمردة من  مناطق  داخل الفاجر والحصار أصبح بالداخل ليس بخارج المدينة.

معركة الفاشر ومقتل قائد الدعم السريع 

txt

ارتفاع حصيلة معارك الفاشر بالسودان إلى 226 قتيلًا

وأضاف الجيش في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن الجيش السوداني يواصل السيطرة على الفاشر  وحاول ضرب الدعم السريع و قاموا بإسقاط طائرة، وقتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال معركة في الفاشر.

وتابع أن الجيش السوداني يواصل إسقاط المتفجرات لمليشا الدعم السريع و الآن تثير إلى أن الدعم السريع يريد أن يسيطر بالكامل على المدينة، و هذا الوضع معروف، والمبعوث الأمريكي طلب من أركو مناوي غاية أوجه تحرير السودان سحب قواته من المدينة حتى يحافظ على السلام وسلامة  المواطنين.

وفي سياق متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية خلال الفترة الماضية، إن آخر مستشفى عامل في مدينة الفاشر بدارفور بغرب السودان، أُغلق بعد هجوم شنته قوات شبه عسكرية تحاول الاستيلاء على المدينة الرئيسية.

وتدور الحرب منذ أكثر من عام بين الجيش النظامي بقيادة رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، هي عاصمة الولاية الوحيدة في المنطقة الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، ومركز إنساني رئيسي لمنطقة على شفا المجاعة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان نشر في وقت متأخر "يوم السبت: أوقفت منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة جميع أنشطتهما في مستشفى جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد أن اقتحم جنود من قوات الدعم السريع المنشأة وفتحوا النار ونهبوها، بما في ذلك سرقة سيارة إسعاف تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود". 

ووقعت اشتباكات متفرقة في الفاشر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لكن القتال العنيف اندلع من جديد في 10 مايو، فيما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأنه "فصل جديد مثير للقلق" في الصراع.

ومنذ ذلك الحين، "قُتل ما لا يقل عن 192 شخصًا وجُرح أكثر من 1230" في المدينة، وفقًا لتقدير متحفظ للجمعية الطبية الخيرية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن "القتال العنيف" حول المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع أدى إلى إخلائه، وبحلول وقت الهجوم شبه العسكري "لم يكن هناك سوى 10 مرضى وفريق طبي مصغر" هناك.

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود: "تمكن معظم المرضى والفريق الطبي المتبقي ... من الفرار من إطلاق النار الذي شنته قوات الدعم السريع".

 وأشارت إلى أنه "بسبب الفوضى، لم يتمكن فريقنا من التحقق مما إذا كان هناك قتلى أو جرحى" في الهجوم الأخير.

وقال ميشيل أوليفييه لاشاريتيه، رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، إنه "من المشين أن تفتح قوات الدعم السريع النار داخل المستشفى".

الفاشر السودان دافو الجيش السوداني الدعم السريع

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

عاجل.. قصف إسرائيلى على جنوب لبنان بعد صواريخ حزب الله

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

عاجل.. هيئة التجارة البريطانية: إجلاء طاقم سفينة مملوكة لجهة يونانية هاجمها الحوثيون

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين فى جبال أبورجمين بحمص السورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان